Правящая коалиция Австрии может распасться в июне

Правящая в Австрии коалиция Австрийской народной партии (АНП) и "Зеленых" может распасться в июне - за несколько месяцев до парламентских выборов.

Правящая в Австрии коалиция Австрийской народной партии (АНП) и "Зеленых" может распасться в июне - за несколько месяцев до парламентских выборов.

Как передает Report, об этом сообщает портал Exxpress со ссылкой на источник.

Поводом могут стать разногласия в коалиции вокруг проекта директивы Еврокомиссии о восстановлении природы. Голосование по нему пройдет 17 июня в рамках встречи министров ЕС, ответственных за окружающую среду.

Министр экологии Австрии Леоноре Гевесслер ("Зеленые") ранее выступила в поддержку проекта директивы. Канцлер Австрии Карл Нехаммер (АНП) назвал его "ярким примером чрезмерного регулирования со стороны Брюсселя".

Министр в свою очередь заявляла, что "сделает все, чтобы Австрия поддержала закон ЕС о защите природы". По словам источников портала, односторонние действия министра могут разрушить коалицию.

"Если Гевесслер действительно пойдет на это, канцлер положит коалиции конец", - сообщил собеседник портала.

Проект предполагает "восстановление поврежденных экосистем во всех странах Евросоюза". АНП выразила опасения, что принимаемые для восстановления природы меры могут ударить по сельскому хозяйству.