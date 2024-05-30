СМИ: Франция может скоро отправить военных инструкторов в Украину

Франция в скором времени может направить военных инструкторов в Украину, несмотря на опасения некоторых союзников и критику со стороны России.

Франция в скором времени может направить военных инструкторов в Украину, несмотря на опасения некоторых союзников и критику со стороны России.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатических источников.

Источники отмечают, что Париж может объявить о своем решении на следующей неделе во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

По словам дипломатов, Париж надеется создать и возглавить коалицию стран, предлагающих такую помощь Киеву несмотря на то, что некоторые его партнеры в ЕС опасаются, что это может сделать более вероятным прямой конфликт с Россией.

Обучение будет сосредоточено на разминировании, поддержании техники в рабочем состоянии и технической экспертизе военных самолетов, которые предоставит Запад.