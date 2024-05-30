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Рабочий умер от теплового удара в Нью-Дели

Рабочий умер от теплового удара в Нью-Дели Первый человек умер в столице Индии в этом году от теплового удара из-за аномально жаркой погоды.
Другие страны
30 мая 2024 г. 13:46
Рабочий умер от теплового удара в Нью-Дели

Первый человек умер в столице Индии в этом году от теплового удара из-за аномально жаркой погоды.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Times of India.

Жертвой жары стал 40-летний рабочий, который умер от теплового удара в больнице. Власти Нью-Дели распорядились принять меры по защите рабочих на городских стройках и переводе их на укороченный день с началом работы после 15 часов по местному времени.

В среду в пригороде Нью-Дели Мангешпуре столбик термометра поднялся выше 52 градусов. Жара, зафиксированная в индийской столице в минувшие сутки, признана самой сильной для этого дня более чем за 80 лет.

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