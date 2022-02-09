Гутерреш: Мы можем уже в этом году увидеть завершение пандемии

Неравенство в распределении вакцин является самой большой ошибкой нашего времени, но, объединив усилия, мир сможет завершить пандемию COVID-19.

Неравенство в распределении вакцин является самой большой ошибкой нашего времени, но, объединив усилия, мир сможет завершить пандемию COVID-19.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая в среду на открытии мероприятия по сбору средств для программы ACT-Accelerator, которая обеспечивает доступ к лечению от коронавируса для стран с низким и средним уровнем дохода.

"Неравенство в распределении вакцин является самой большой моральной ошибкой нашего времени. Но хорошая новость заключается в том, что недавний прогресс показывает, что мы можем достичь желаемого, если объединим ресурсы", - сказал он.

По словам генсека ООН, объединение усилий всех стран и финансирование программы ACT-Accelerator более богатыми странами поможет победить пандемию COVID-19 уже в нынешнем году. "Мы можем уже в этом году увидеть завершение пандемии. Мы можем вернуть экономику на пусть восстановления и спасти цели устойчивого развития, но мы должны действовать сейчас", - добавил он.