МИД Венесуэлы: Группа вторгнувшихся в посольство в Бразилии людей покинула его

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что группа людей, которые вторглись в посольство страны в Бразилии, покинули его территорию "мирным путем".

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter.

Ранее бразильский депутат Глаубер Брага на видео, распространенном в соцсетях, сообщил, что сторонники Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы, покинули посольство страны в Бразилиа после 12 часов нахождения на его территории.

"Мы заявляем, что группа людей, которые насильственным путем проникли в наше посольство в (бразильской столице - ред.) Бразилиа, покинули нашу территорию и объекты мирным путем под руководством властей. Мы благодарим бразильские общественные движения за их решительную поддержку", - написал министр.

Ранее венесуэльский поверенный в делах в Бразилии Фредди Мерегот подтвердил, что в посольство "вторглись". Он призвал власти Бразилии предоставить необходимую защиту дипмиссии согласно международному праву и Венской конвенции. Парламентарии от бразильской Партии трудящихся обвинили в организации вторжения самого Жаира Болсонару.