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Греция ужесточит условия получения "золотых виз"

Греция ужесточит условия получения "золотых виз" Правительство Греции на фоне давления на рынок покупки и аренды жилья увеличит минимальную сумму, которую иностранные покупатели недвижимости должны заплатить для получения "золотой визы".
Другие страны
22 марта 2024 г. 07:53
Греция ужесточит условия получения золотых виз

Правительство Греции на фоне давления на рынок покупки и аренды жилья увеличит минимальную сумму, которую иностранные покупатели недвижимости должны заплатить для получения "золотой визы".

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на минфин страны.

"Золотыми визами" называют вид на жительство или паспорт, который можно получить за инвестиции в экономику страны.

Иностранцы теперь должны будут инвестировать минимум €800 тыс. в популярные районы, такие как столица Афины, второй по величине город Салоники, Миконос и Санторини, а также другие острова с населением более 3 100 жителей.

В августе Греция удвоила сумму, необходимую в популярных районах для доступа к программе, подняв ее до €500 тыс., отмечает агентство.

Новые изменения вступят в силу с 31 марта и будут направлены на увеличение предложений жилья для долгосрочной аренды и устранение влияния "золотой визы" на стоимость квартир и домов.

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Версия на азербайджанском языке Yunanıstan “qızıl viza”nın alınması şərtlərini sərtləşdirəcək

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