Греция ужесточит условия получения "золотых виз"

Правительство Греции на фоне давления на рынок покупки и аренды жилья увеличит минимальную сумму, которую иностранные покупатели недвижимости должны заплатить для получения "золотой визы".

Правительство Греции на фоне давления на рынок покупки и аренды жилья увеличит минимальную сумму, которую иностранные покупатели недвижимости должны заплатить для получения "золотой визы".

Как передает Report , об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на минфин страны.

"Золотыми визами" называют вид на жительство или паспорт, который можно получить за инвестиции в экономику страны.

Иностранцы теперь должны будут инвестировать минимум €800 тыс. в популярные районы, такие как столица Афины, второй по величине город Салоники, Миконос и Санторини, а также другие острова с населением более 3 100 жителей.

В августе Греция удвоила сумму, необходимую в популярных районах для доступа к программе, подняв ее до €500 тыс., отмечает агентство.

Новые изменения вступят в силу с 31 марта и будут направлены на увеличение предложений жилья для долгосрочной аренды и устранение влияния "золотой визы" на стоимость квартир и домов.