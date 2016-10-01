Гражданка США подала первый иск против Саудовской Аравии

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Вдова погибшего в здании Пентагона 11 сентября 2001 года мужчины подала в пятницу первый иск против Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Стефани Росс ДеСимон подала исковое заявление в городской суд Вашингтона, в котором говорится, что "королевство поддерживало Аль-Каиду и ее главаря Усаму бен Ладена". Также иск был подан от имени дочери пары, женщина была беременна, когда погиб ее муж.

28 сентября Конгресс США проголосовал за законопроект, дающий право семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке подавать иски против Саудовской Аравии. Конгресс одобрил закон, преодолев впервые за все восемь лет президентства Барака Обамы наложенное им вето.

Администрация США, в свою очередь, выступает категорически против этого закона.