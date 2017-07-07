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    Гражданина России осудили на 10 лет в Литве за шпионаж

    Литовские должностные лица утверждают, что задержанный в 2015 году сорокалетний мужчина является сотрудником российских спецслужб

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Вильнюсский окружной суд осудил гражданина России Николая Филипченко на десять лет лишения свободы за шпионаж, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Литовские должностные лица утверждают, что задержанный в 2015 году сорокалетний мужчина является сотрудником российских спецслужб.

    Н.Филипченко вместе с другими лицами пытался завербовать сотрудников Департамента госбезопасности Литвы, которые могли бы установить "жучки" в рабочем кабинете президента республики Дали Грибаускайте и в её резиденции. Обвиняемый вину не признает, отказывается давать показания в суде и настаивает, что никакого вреда Литве не причинил.

    Обвинение требовало приговорить Филипченко к 10,5 годам лишения свободы. Россиянин с 29 апреля 2015 года содержится под арестом в Лукишкском следственном изоляторе-тюрьме.

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