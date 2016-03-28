Гражданам Израиля рекомендовано немедленно покинуть Турцию

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Cегодня израильский Штаб по борьбе с террором опубликовал сообщение о повышении вероятности терактов на территории Турции. Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, в связи с данным предупреждением, израильтянам рекомендовано воздержаться от посещения этой страны, а находящимся там гражданам Израиля немедленно ее покинуть.

"Проведенная оценка ситуации показала заметный рост уровня угрозы исходящей от террористических организаций, и в особенности от "Исламского государства", которые выбирают в качестве цели туристические достопримечательности и израильских туристов. В соответствии с вышесказанным, штаб по борьбе с террором повышает уровень риска при поездках в Турцию до второго (высокая конкретная угроза) и призывает граждан воздержаться от посещения этой страны. Гражданам, в настоящее время находящимся в Турции, рекомендуется немедленно её покинуть", - говорится в сообщении пресс-службы штаба по борьбе с террором.