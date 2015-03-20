​Госсекретарь США обсудил с Лавровым иранскую ядерную программу

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Джоном Керри ход международных переговоров по выработке всеобъемлющего соглашения по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Как сообщает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД РФ, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Ранее стало известно, что российских журналистов не пустили на переговоры по иранской ядерной программе в Швейцарии. Оказалось, что у организаторов есть список стран, доступ журналистов из которых заблокирован для освещения данной темы. В список вошла также Россия.

Кроме того, глава МИД РФ переговорил с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Ключевой темой беседы стало выполнение минских договоренностей. Министры высказались за скорейшее начало прямого диалога Киева с представителями самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" по вопросам выполнения Минских договоренностей во всей их полноте и в согласованной последовательности. Условлено, что этой задаче будет посвящена очередная встреча заместителей глав МИД «нормандской четверки», намечаемая на следующую неделю.