​Госсекретарь США может посетить Москву 4-5 февраля

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Дипломаты обсуждают возможность приезда в российскую столицу американского госсекретаря Джона Керри.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского дипработника в Вашингтоне.

"Возможный визит, если он состоится, будет проведен по просьбе американской стороны", — уточнил источник.

Ситуация в Украине наверняка станет ключевой темой готовящейся встречи.

Визит может состояться 4-5 февраля 2015 года. В предыдущий раз глава внешнеполитического ведомства США посетил Москву в мае 2013 года.