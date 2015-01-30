​Госсекретарь США может посетить Москву 4-5 февраля

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Дипломаты обсуждают возможность приезда в российскую столицу американского госсекретаря Джона Керри.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского дипработника в Вашингтоне.
"Возможный визит, если он состоится, будет проведен по просьбе американской стороны", — уточнил источник.
Ситуация в Украине наверняка станет ключевой темой готовящейся встречи.
Визит может состояться 4-5 февраля 2015 года. В предыдущий раз глава внешнеполитического ведомства США посетил Москву в мае 2013 года.
News DepartmentАвтор новости
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