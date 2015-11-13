Госсекретарь США Керри прибыл в Вену для участия в переговорах по САР

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри прибыл в пятницу в австрийскую столицу Вену, чтобы принять участие в многосторонних переговорах по сирийскому урегулированию, которые назначены на 14 ноября, сообщает Report со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

В преддверии переговоров Керри намерен встретиться с главами внешнеполитических ведомств Турции и Саудовской Аравии, а также провести встречу со спецпосланником ООН по Сирии.

Ожидается, что 14 ноября в Вене соберутся представители стран, принявших участие в первом раунде широкого диалога по Сирии в конце октября. Кроме России, США и представителя ООН, на переговорах по сирийскому кризису ожидается присутствие Франции, Великобритании, Германии, Саудовской Аравии, Турции, Ирана и других региональных игроков, а также представителей ЕС, Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).