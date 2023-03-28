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Госфонд Кувейта решил продать акции Mercedes на 1,4 млрд евро

Госфонд Кувейта решил продать акции Mercedes на 1,4 млрд евро Суверенный фонд Кувейта Kuwait Investment Authority (KIA) планирует продать около четверти принадлежащих ему акций немецкой автомобилестроительной компании Mercedes-Benz Group AG.
Другие страны
28 марта 2023 г. 22:56
Госфонд Кувейта решил продать акции Mercedes на 1,4 млрд евро

Суверенный фонд Кувейта Kuwait Investment Authority (KIA) планирует продать около четверти принадлежащих ему акций немецкой автомобилестроительной компании Mercedes-Benz Group AG.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Фонд планирует продать около 20 млн акций по целевой цене 69,27 евро за бумагу, то есть в общей сложности на 1,385 млрд евро.

После продажи KIA останется владельцем порядка 53 млн акций немецкой компании. По данным Bloomberg, сейчас фонд является третьим по величине акционером Mercedes с долей в 6,8%. Фонд сообщил, что владеет акциями Mercedes уже почти 50 лет.

Акции Mercedes по итогам торгов во вторник выросли на 0,6%, до 71,89 евро за бумагу.

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