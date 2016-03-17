Госдеп: США выступают против создания в Сирии автономных курдских образований

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты выступают против создания в Сирии каких-либо автономных образований, в том числе в областях на севере страны, населенных курдами.

Об этом, как информирует Report со ссылкой на ТАСС, заявил официальный представитель госдепартамента США Марк Тонер, отвечая на вопросы журналистов по поводу съезда курдско-арабской администрации Северной Сирии.

"Мы не признаем формирование каких-либо самоуправляемых полуавтономных зон в Сирии", - сказал он. Дипломат подчеркнул, что администрация США рассматривает подобные попытки как контрпродуктивные для политического урегулирования в стране.