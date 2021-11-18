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Госдеп США внес Россию в черный список по свободе вероисповедания

Госдеп США внес Россию в черный список по свободе вероисповедания Госдепартамент США включил Россию в список стран, в которых нарушается свобода вероисповедания.
Другие страны
18 ноября 2021 г. 02:42
Госдеп США внес Россию в черный список по свободе вероисповедания

Госдепартамент США включил Россию в список стран, в которых нарушается свобода вероисповедания.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в ежегодном докладе госдепартамента США о свободе вероисповедания в мире.

"Я выделяю Мьянму, КНР, Эритрею, Иран, КНДР, Россию как страны, вызывающие особое беспокойство в связи с тем, что они допускали систематические, продолжающиеся и вопиющие нарушения свободы вероисповедания", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте госдепа от имени госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Сложности со свободой вероисповедания в современном мире носят структурный, системный и глубоко укоренившийся характер. Они требуют постоянной глобальной приверженности ото всех, кто не желает мириться с ненавистью и нетерпимостью. Они требуют неотложного внимания международного сообщества", - добавил он.

В 2016 году, когда Россия также была в этом списке, авторы доклада подчеркивали, что российские власти "в целом не ограничивают деятельность иудейских или христианских религиозных объединений, однако ограничивали деятельность мусульман, а также других групп.

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