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    Госдеп: США не останутся в Сирии после победы над ИГ

    Мы хотим, чтобы Сирией управляли сирийцы, ни США, ни другие силы, а сирийцы, - заявила официальный представитель Госдепа

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Соединённые Штаты не намерены оставаться в Сирии после победы над террористической организацией «Исламское государство».

    Как передает Report, со ссылкой на РТ, об этомзаявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

    "Наша цель - победить ИГ и не делать ничего, кроме этого. Мы хотим, чтобы Сирией управляли сирийцы, ни США, ни другие силы, а сирийцы", - заявила она.

    По её словам, США не намерены оставаться в Сирии.

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