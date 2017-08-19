Госдеп: США не останутся в Сирии после победы над ИГ

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Соединённые Штаты не намерены оставаться в Сирии после победы над террористической организацией «Исламское государство».

Как передает Report, со ссылкой на РТ, об этомзаявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

"Наша цель - победить ИГ и не делать ничего, кроме этого. Мы хотим, чтобы Сирией управляли сирийцы, ни США, ни другие силы, а сирийцы", - заявила она.

По её словам, США не намерены оставаться в Сирии.