Госдеп США назвал условия для начала диалога с Ираном

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп готов возобновить диалог с властями Ирана только в том случае, если они продемонстрируют готовность к переменам в своём политическом курсе.

Как передает Report, об этом сообщил глава специальной группы по координации политики Вашингтона в отношении Тегерана.

Во время пресс-конференции в Госдепартаменте он отметил, что руководство республики должно убедить США в приверженности "фундаментальным изменениям в своём поведении" и только после этого Трамп будет готов вновь вести диалог с Ираном.

Кроме того, Хук назвал условия нормализации отношений между двумя странами.

"Ослабление санкций и возобновление в полной мере дипломатических и торговых отношений с США, а также экономического взаимодействия с Соединёнными Штатами может начаться только тогда, когда мы увидим, что иранский режим настроен серьёзно относительно изменения своего поведения", — добавил он.