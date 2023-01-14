Госдеп США направил в Конгресс предложение о продаже Турции F-16

Госдеп США направил в Конгресс предложение о продаже Турции истребителей F-16.

Госдеп США направил в Конгресс предложение о продаже Турции истребителей F-16.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источники.

Турция запрашивает у США 40 новых истребителей F-16 Block 70 и комплекты для модернизации 80 самолетов, находящихся на вооружении.

"Источники сообщают, что Госдепартамент США направил предложение о продаже Турции новых F-16 и комплектов для модернизации существующих F-16 председателю и членам соответствующих комитетов Палаты представителей и Сената для предварительного рассмотрения", - передает агентство.

Отмечается, что на следующей неделе Госдепартамент официально объявит об этом.

Согласно законодательству США, для экспорта вооружений Конгресс должен принять решение в течение 15 дней для стран-членов НАТО и в течение 30 дней для стран, не входящих в альянс.