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Госдеп США направил в Конгресс предложение о продаже Турции F-16

Госдеп США направил в Конгресс предложение о продаже Турции F-16 Госдеп США направил в Конгресс предложение о продаже Турции истребителей F-16.
Другие страны
14 января 2023 г. 16:01

Госдеп США направил в Конгресс предложение о продаже Турции истребителей F-16.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источники.

Турция запрашивает у США 40 новых истребителей F-16 Block 70 и комплекты для модернизации 80 самолетов, находящихся на вооружении.

"Источники сообщают, что Госдепартамент США направил предложение о продаже Турции новых F-16 и комплектов для модернизации существующих F-16 председателю и членам соответствующих комитетов Палаты представителей и Сената для предварительного рассмотрения", - передает агентство.

Отмечается, что на следующей неделе Госдепартамент официально объявит об этом.

Согласно законодательству США, для экспорта вооружений Конгресс должен принять решение в течение 15 дней для стран-членов НАТО и в течение 30 дней для стран, не входящих в альянс.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Dövlət Departamenti Türkiyəyə “F-16”-ların satışına icazə verilməsi üçün Konqresə müraciət edib

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