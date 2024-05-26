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Названа дата объявления окончательного списка кандидатов в президенты Ирана

Названа дата объявления окончательного списка кандидатов в президенты Ирана Окончательный список кандидатов в президенты Ирана объявят 11 июня.
Другие страны
26 мая 2024 г. 02:14
Названа дата объявления окончательного списка кандидатов в президенты Ирана

Окончательный список кандидатов в президенты Ирана объявят 11 июня.

Как передает Report, об этом сообщил секретарь избирательного штаба провинции Тегеран Аббас Джохари в эфире телеканала IRIB.

Он отметил, что окончательный список кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана объявят 11 июня, а регистрация кандидатов стартует 30 мая и продлится пять дней.

Джохари уточнил, что после объявления окончательного списка претендентов на пост президента Ирана они в течение 15 дней смогут вести предвыборную агитацию. Внеочередные выборы главы исполнительной власти Исламской Республики должны состояться 28 мая.

Президентские выборы станут 14-ми по счету в истории страны. Они будут проведены досрочно из-за гибели президента Сейеда Ибрахима Раиси в крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан.

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