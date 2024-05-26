При обстреле Харькова погибли и пострадали десятки человек

Украинский Харьков вновь подвергся авиаударам.

Украинский Харьков вновь подвергся авиаударам.

Как передает восточноевропейское бюро Report , наиболее интенсивным атакам подверглись Шевченковский и другие районы Харькова.

Несколько ударов было нанесено по крупному торговому центру в городе и прилегающему к нему супермаркету. Атаки начались во второй половине дня и продолжались до вечера. В администрации провинции сообщили, что за сутки пострадали около 60 человек, погибли семеро.

Под завалами продолжаются поисково-спасательные работы, и число погибших и раненых, вероятно, будет расти. Потому что только в торговом центре во время воздушной атаки было около 200 человек, сообщили местные власти.

Спикер командования ВВС Украины Илья Евлаш сообщил корреспонденту Report, что при атаке была задействована ​​авиация.

"Противник 25 мая подверг бомбежке один из торговых центров в Харькове, а затем еще один жилой район. Зданию нанесен значительный ущерб. Противник нанес удар по торговому центру управляемыми авиабомбами. Погибли и получили ранения большое количество людей.

В то же время это доказывает, что Украине нужна современная система ПВО. Растет потребность в эффективном сопротивлении. Нам срочно нужна противовоздушная оборона, чтобы в первую очередь защититься от таких атак", - добавил Евлаш.

Отметим, что вечером в Харькове вновь была объявлена воздушная тревога.