При обстреле Харькова погибли и пострадали десятки человек

Украинский Харьков вновь подвергся авиаударам.
Как передает восточноевропейское бюро
Несколько ударов было нанесено по крупному торговому центру в городе и прилегающему к нему супермаркету. Атаки начались во второй половине дня и продолжались до вечера. В администрации провинции сообщили, что за сутки пострадали около 60 человек, погибли семеро.
Под завалами продолжаются поисково-спасательные работы, и число погибших и раненых, вероятно, будет расти. Потому что только в торговом центре во время воздушной атаки было около 200 человек, сообщили местные власти.
Спикер командования ВВС Украины Илья Евлаш сообщил корреспонденту Report, что при атаке была задействована авиация.
"Противник 25 мая подверг бомбежке один из торговых центров в Харькове, а затем еще один жилой район. Зданию нанесен значительный ущерб. Противник нанес удар по торговому центру управляемыми авиабомбами. Погибли и получили ранения большое количество людей.
В то же время это доказывает, что Украине нужна современная система ПВО. Растет потребность в эффективном сопротивлении. Нам срочно нужна противовоздушная оборона, чтобы в первую очередь защититься от таких атак", - добавил Евлаш.
Отметим, что вечером в Харькове вновь была объявлена воздушная тревога.