Госдеп: шаги Палестины по присоединению к МУС могут иметь последствия со стороны США

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Дальнейшие шаги Палестины по присоединению к Международному уголовному суду (МУС) могут отрицательно сказаться на помощи ей со стороны США. Об этом в пятницу журналистам заявил представитель американского госдепартамента.

"Помощь США палестинским властям сыграла значительную роль в поддержании стабильности и процветания не только для палестинцев, но также и для Израиля", - сказал он. "Не будет ничего удивительного в том, что эти шаги (Палестины по присоединению к МУС) повлекут за собой последствия, но мы продолжим следить за ситуацией", - добавил дипломат.

Ранее официальный представитель госдепа Джефф Ратке назвал "эскалационным шагом" решение президента Государства Палестина Махмуда Аббаса подписать петицию о приеме Палестины в МУС, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Совбез ООН 30 декабря не принял проект резолюции о сроках создания палестинского государства и прекращения израильской оккупации. Документ не получил поддержку необходимого большинства в девять из 15 стран-членов СБ. Кроме того, против него проголосовали США, обладающие правом вето.

Проект поддержали восемь стран, включая Россию, Китай и Иорданию. США и Австралия выступили против его принятия. Еще пять государств - Великобритания, Литва, Нигерия, Республика Корея и Руанда - воздержались.