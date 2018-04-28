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    Госдеп одобрил продажу Бахрейну боевых вертолетов

    © Foto: "AP"

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Госдепартамент США одобрил продажу Бахрейну 12 боевых вертолетов AH-1Z на $911,4 млн.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) США.

    В стоимость поставок войдут 14 ракет Hellfire и 56 ракет APKWS-II с лазерным наведением, 12 пулеметов, системы навигации, связи и другое оборудование.

    Как отмечается, продажа данных вооружений «не изменит основной баланс сил в регионе».

    Вертолет AH-1Z создан на базе машины Bell AH-1 Super Cobra. Вертолет стоит на вооружении Корпуса Морской пехоты США.

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