Госдеп и ЕС осудили госпереворот в Гвинее

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил попытку госпереворота в Гвинее.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил попытку госпереворота в Гвинее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Боррель написал в воскресенье в Twitter.

"Я осуждаю силовой захват власти в Гвинее и призываю к немедленному освобождению президента Альфы Конде", - написал Боррель в воскресенье в Twitter. Он также призвал все политические силы страны руководствоваться "верховенством закона, интересами мира и благополучием населения Гвинеи".

В свою очередь, власти США призывают все стороны в Гвинее воздержаться от насилия и противоречащих конституции действий.

С таким заявлением выступил в воскресенье Госдепартамент США в связи с попыткой госпереворота в республике.

В ведомстве называют произошедшее в африканской стране "захватом власти военным путем". "Соединенные Штаты осуждают сегодняшние события в Конакри, - отмечается в документе - Насилие и неконституционные действия лишь подорвут перспективы Гвинеи на мир, стабильность и процветание". Согласно оценке Госдепартамента, "эти действия могут ограничить возможности США и других международных партнеров Гвинеи по оказанию поддержки стране".

"Мы призываем все стороны отказаться от насилия и от любых действий, которые не поддерживаются конституцией, и выступить за верховенство закона", - подчеркивается в заявлении. В нем отмечается, что США выступают "за проведение национального диалога" в стране.