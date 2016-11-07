 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глубинное землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Сахалина

    Жертв, разрушений, угрозы возникновения волны цунами нет

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0, произошедшее в Охотском море у берегов Сахалина.

    Как передает Report, со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает ДВРЦ МЧС России.

    "Сейсмическое событие произошло в воскресенье вечером по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 490 км в 205 км восточнее г. Макаров Сахалинской области", - говорится в сообщении.

    В МЧС подчеркивают, что в населенных пунктах землетрясение не ощущалось.

    "Жертв, разрушений, угрозы возникновения волны цунами нет", - говорится в сообщении.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi