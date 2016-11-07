Глубинное землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Сахалина

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0, произошедшее в Охотском море у берегов Сахалина.

Как передает Report, со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает ДВРЦ МЧС России.

"Сейсмическое событие произошло в воскресенье вечером по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 490 км в 205 км восточнее г. Макаров Сахалинской области", - говорится в сообщении.

В МЧС подчеркивают, что в населенных пунктах землетрясение не ощущалось.

"Жертв, разрушений, угрозы возникновения волны цунами нет", - говорится в сообщении.