Главы МИД Японии, Австралии, США и Индии осудили пуски ракет КНДР

Главы МИД Японии, Австралии, США и Индии, входящие в диалог по безопасности Quad, осудили пуски КНДР баллистических ракет и подтвердили приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Главы МИД Японии, Австралии, США и Индии, входящие в диалог по безопасности Quad, осудили пуски КНДР баллистических ракет и подтвердили приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении глав МИД по итогам прошедшей в Нью-Дели встречи.

"Мы осуждаем дестабилизирующие пуски Северной Кореей баллистических ракет, включая пуск еще одной межконтинентальной баллистической ракеты 18 февраля 2023 года в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Мы подтверждаем нашу приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова и настоятельно призываем Северную Корею выполнить свои обязательства по резолюциям СБ ООН", - сказано в заявлении.

Участники встречи также отметили "необходимость немедленного решения вопроса о похищениях (японских граждан северокорейскими спецслужбами)".

"Мы подчеркиваем важность решения проблемы распространения ядерных и ракетных технологий, связанных с Северной Кореей, в регионе и за его пределами", - говорится в заявлении.

Северная Корея 20 февраля произвела два ракетных пуска с западного побережья в восточном направлении. Высота полета первой ракеты составила 100 километров, дальность полета - 400 километров, второй - соответственно 50 и 350 километров. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. КНДР затем подтвердила пуск двух снарядов 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) в сторону Японского моря, они пролетели 395 и 337 километров соответственно.