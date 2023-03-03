О нас

Главы МИД Японии, Австралии, США и Индии осудили пуски ракет КНДР

Главы МИД Японии, Австралии, США и Индии осудили пуски ракет КНДР Главы МИД Японии, Австралии, США и Индии, входящие в диалог по безопасности Quad, осудили пуски КНДР баллистических ракет и подтвердили приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Другие страны
3 марта 2023 г. 09:07
Главы МИД Японии, Австралии, США и Индии осудили пуски ракет КНДР

Главы МИД Японии, Австралии, США и Индии, входящие в диалог по безопасности Quad, осудили пуски КНДР баллистических ракет и подтвердили приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении глав МИД по итогам прошедшей в Нью-Дели встречи.

"Мы осуждаем дестабилизирующие пуски Северной Кореей баллистических ракет, включая пуск еще одной межконтинентальной баллистической ракеты 18 февраля 2023 года в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Мы подтверждаем нашу приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова и настоятельно призываем Северную Корею выполнить свои обязательства по резолюциям СБ ООН", - сказано в заявлении.

Участники встречи также отметили "необходимость немедленного решения вопроса о похищениях (японских граждан северокорейскими спецслужбами)".

"Мы подчеркиваем важность решения проблемы распространения ядерных и ракетных технологий, связанных с Северной Кореей, в регионе и за его пределами", - говорится в заявлении.

Северная Корея 20 февраля произвела два ракетных пуска с западного побережья в восточном направлении. Высота полета первой ракеты составила 100 километров, дальность полета - 400 километров, второй - соответственно 50 и 350 километров. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. КНДР затем подтвердила пуск двух снарядов 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) в сторону Японского моря, они пролетели 395 и 337 километров соответственно.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

ЕС намерен за несколько недель поставить Украине боеприпасы для артиллерии
ЕС намерен за несколько недель поставить Украине боеприпасы для артиллерии
3 марта 2023 г. 10:06
NASA отправит астронавтов на Луну
NASA отправит астронавтов на Луну
3 марта 2023 г. 08:58
В результате землетрясения в Сирии пострадали свыше 400 тыс. человек
В результате землетрясения в Сирии пострадали свыше 400 тыс. человек
3 марта 2023 г. 06:52
Прайс о встрече Блинкена с Лавровым: Это был короткий контакт
Прайс о встрече Блинкена с Лавровым: Это был короткий контакт
3 марта 2023 г. 06:43
Узбекские студенты произвели большое впечатление на госсекретаря США
ВидеоУзбекские студенты произвели большое впечатление на госсекретаря США
3 марта 2023 г. 05:48
У Байдена раскрыли детали предстоящих переговоров с Шольцем
У Байдена раскрыли детали предстоящих переговоров с Шольцем
3 марта 2023 г. 05:23
Reuters: Двух американцев задержали в Канзас-Сити за передачу России авиатехнологий
Reuters: Двух американцев задержали в Канзас-Сити за передачу России авиатехнологий
3 марта 2023 г. 04:45
Блинкен: Благодаря ООН и Турции уменьшилось доминирование России в украинских портах
Блинкен: Благодаря ООН и Турции уменьшилось доминирование России в украинских портах
3 марта 2023 г. 04:14
Аргентина денонсировала соглашение с Великобританией о Фолклендских островах
Аргентина денонсировала соглашение с Великобританией о Фолклендских островах
3 марта 2023 г. 02:52
Предатель, безродный: с такими возгласами встретили в США Араика Арутюняна
"Предатель", "безродный": с такими возгласами встретили в США Араика Арутюняна
3 марта 2023 г. 00:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi