Главы МИД Великобритании и Грузии обсудили стратегическое партнерство

Главы МИД Великобритании и Грузии Джеймс Клеверли Илья Дарчиашвили провели переговоры в Лондоне.

Как передает Report, об этом грузинский министр написал в Twitter.

"Мы обсудили основные темы двусторонней повестки дня, отметили положительную динамику стратегического партнерства между нашими странами и обсудили способы сделать сотрудничество еще более тесным", - отметил он.