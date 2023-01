Gürcüstan və Britaniya XİN başçıları görüşüb

Gürcüstanın xarici ilər naziri İlya Darçiaşvili Londonda Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Ceyms Kleverli ilə görüşüb.

“Report” xəbər verir ki, bunu İ.Darçiaşvili tviterdə yazıb.

Nazirlər ikitərəfli münasibətləri, həmçinin Gürcüstan və Böyük Britaniya arasında strateji tərəfdaşlığı müzakirə ediblər.

Qeyd edək ki, Gürcüstan XİN başçısı Londonda səfərdədir.