Главы МИД "нормандской четверки" обсудят в Париже выборы в Донбассе

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Главы МИД стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) на предстоящей встрече в Париже по урегулированию ситуации на Украине сконцентрируются на вопросах безопасности, а также подготовке к местным выборам в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР). Об этом заявил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

Он провел брифинг Совета Безопасности по деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в качестве представителя страны-председателя в ОБСЕ.

Говоря о ситуации на Украине по итогам встречи, Штайнмайер отметил, что "мы преуспели в деэскалации ситуации, но число жертв и нарушений прекращения огня все еще слишком высоко". В этой связи, по его словам, было принято решение вновь созвать министерскую встречу "нормандской группы" 3 марта.

"Мы пытаемся добиться некоторого прогресса, в особенности, по ситуации в области безопасности и по обсуждению нового закона о выборах для востока Украины, для Донбасса, что является главным условием для выборов, которые должны пройти в первой половине года", — сказал Штайнмайер, отметив, что эти вопросы станут главными на встрече в Париже.