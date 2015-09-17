Главы МИД Германии и Турции обсудят в Анкаре проблему беженцев

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибудет в пятницу в Анкару с визитом, в ходе которого будет обсуждаться кризис с беженцами в Европе.

Как сообщает Report, об этом говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции.

"Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит нашу страну 18 сентября. Министр иностранных дел Турции Феридун Синирлиоглу проведет встречу со своим немецким коллегой, в рамках которой стороны обсудят неконтролируемую миграцию и кризис с беженцами, который переживает Европа", - говорится в документе.

Турецкое внешнеполитическое ведомство отмечает, что в ходе переговоров будут также обсуждаться вопросы двусторонних отношений, борьба с терроризмом. При этом планируется рассмотреть вопросы региональной и международной политики.

Пресс-служба МИД ФРГ подтвердила визит Штайнмайера, отметив, что министр проведет переговоры с турецким руководством и встретится с беженцами.