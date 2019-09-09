Главы МИД России и Турции обсудили подготовку саммита стран астанинского формата

Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Сирии в контексте подготовки саммита стран астанинского формата (Россия, Иран, Турция).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"Стороны обсудили текущее состояние процесса урегулирования конфликта в Сирии в русле положений резолюции 2254 СБ ООН и договоренностей президентов России и Турции, достигнутых в ходе переговоров в Жуковском 27 августа, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Подтверждена обоюдная заинтересованность в скорейшем завершении формирования и начале работы конституционного комитета. Затронуты вопросы подготовки к предстоящей встрече на высшем уровне стран - гарантов астанинского процесса".