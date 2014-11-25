Глава полиции Сент-Луиса пообещал жестко отреагировать на беспорядки в Фергюсоне

"Мы на ранней стадии намерены пресекать беспорядки, - сказал он. - Для этого мы обладаем достаточными ресурсами", - сказал Сэм Дотсон.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, полицейский также добавил, что преступники использовали протесты в Фергюсоне в криминальных целях. По его словам, "события минувшей ночи являются ничем иным, как использованием преступниками организованных протестов в своих криминальных целях".
В настоящее время в Сент-Луисе и Фергюсоне сохраняется спокойная обстановка. О беспорядках минувшей ночи в городе и его пригороде свидетельствуют разбитые окна во многих домах, несколько сожженных зданий и автомобилей.
Все это стало следствием протеста жителей Фергюсона и Сент-Луиса против объявленного в понедельник вердикта жюри присяжных, постановивших не привлекать к суду полицейского Даррена Уилсона, застрелившего в августе этого года 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна.
News DepartmentАвтор новости
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