Глава полиции Сент-Луиса пообещал жестко отреагировать на беспорядки в Фергюсоне

Руководитель полицейского управления города Сент-Луис (штат Миссури), в пригороде которого - Фергюсоне - минувшей ночью произошли массовые беспорядки, заявил, что полиция прибегнет к более жестким мерам в случае повторения подобного в предстоящие вечер и ночь.

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/

"Мы на ранней стадии намерены пресекать беспорядки, - сказал он. - Для этого мы обладаем достаточными ресурсами", - сказал Сэм Дотсон.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, полицейский также добавил, что преступники использовали протесты в Фергюсоне в криминальных целях. По его словам, "события минувшей ночи являются ничем иным, как использованием преступниками организованных протестов в своих криминальных целях".

В настоящее время в Сент-Луисе и Фергюсоне сохраняется спокойная обстановка. О беспорядках минувшей ночи в городе и его пригороде свидетельствуют разбитые окна во многих домах, несколько сожженных зданий и автомобилей.

Все это стало следствием протеста жителей Фергюсона и Сент-Луиса против объявленного в понедельник вердикта жюри присяжных, постановивших не привлекать к суду полицейского Даррена Уилсона, застрелившего в августе этого года 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна.