Глава пограничной службы США покидает свой пост

Начальник Службы пограничного контроля США Родни Скотт уходит в отставку в рамках финальных изменений в структуре руководства ведомства.

Начальник Службы пограничного контроля США Родни Скотт уходит в отставку в рамках финальных изменений в структуре руководства ведомства.

Как передает Report, об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.

Телеканал отмечает, что Скотт разместил на своей странице в Facebook сообщение о том, что он получил письмо о новом назначении, которое предоставляет получателю возможность сменить место службы, уйти в отставку или уволиться, и добавил, что останется на своей нынешней должности около 60 дней.

Ожидается, что заместитель начальника Рауль Ортис займет его должность на временной основе. Ранее предполагалось, что Скотт, занявший пост главы в феврале 2020 года, уйдет в отставку после президентских выборов.

В период руководства Скотта число несовершеннолетних, пересекших границу США и Мексики без сопровождения взрослых, стало рекордным. Это привело к перегрузке приграничных объектов, большому скоплению людей и детям, ожидающим размещения в центрах для содержания.