Глава Пентагона: США изменят подход к военному сотрудничеству с Азией

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Власти США намерены изменить свой подход к военному сотрудничеству со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и пересмотреть его в сторону расширения, заявил американский министр обороны Эштон Картер, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы изменяем свой подход к АТР", - сказал он, выступая в штате Аризона. По его словам, "поскольку страны региона становятся сильнее, их военные расходы увеличиваются, экономика укрепляется, статус-кво тоже изменится". В этой связи, как считает министр, для "обеспечения интересов США и нашего будущего, которое тесно связано с регионом, мы также меняем свой подход к АТР".

Прежде всего, как заметил Картер, это будет выражаться в том, что США "продолжат вкладывать средства развитие безопасности АТР". Это, по его оценке, подразумевает "такие высокотехнологичные возможности, как военные самолеты с использованием технологии "стелс", новые противолодочные крылатые ракеты большой дальности".

Он также отметил, что США "работают над новыми вооружениями, такими, как рельсовая электромагнитная пушка, и разрабатывают новые электронные методы ведения войны в космическом пространстве и другие возможности, в том числе и те, которые могут стать неожиданными".

Картер также посетовал на то, что действия Китая вызывают опасения США, но подчеркнул необходимость сотрудничества с Пекином. "Мы не являемся союзниками, но мы не должны быть врагами. Сильные, конструктивные отношения между нашими странами необходимы для безопасности всего мира", - сказал он.