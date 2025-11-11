Глава Минобороны: Пакистан находится в состоянии войны с терроризмом

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф на фоне теракта в Исламабаде заявил, что страна находится в состоянии войны с терроризмом.

Как передает Report, с таким заявлением он выступил в соцсети Х.

"Мы находимся в состоянии войны. Каждый, кто думает, что пакистанская армия ведет эту войну [с террористами] в районе афгано-пакистанской границы и в отдаленных районах Белуджистана, должен воспринимать сегодняшнюю атаку смертника у окружного суда Исламабада как сигнал тревоги. Это война за весь Пакистан, в которой пакистанская армия ежедневно приносит жертвы и дает людям чувство безопасности", - написал министр.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что в текущей обстановке "не стоит возлагать большие надежды на успешные переговоры с Кабулом" по поводу урегулирования ситуации на границе.

Напомним, что сегодня днем в Исламабаде в результате атаки террориста-смертника у здания суда по меньшей мере 12 человек погибли, еще 27 получили ранения. За несколько часов до этого вооруженная группа ворвалась в школу-интернат военного типа в Ване, в пакистанском округе Южный Вазаристан на границе с Афганистаном.

Представители движения "Талибан" в Пакистане взяли на себя ответственность за теракт у здания суда.