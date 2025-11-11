СМИ: Талибы в Пакистане подтвердили причастность к теракту у здания суда
- 11 ноября, 2025
- 20:08
Представители движения "Талибан" в Пакистане взяли на себя ответственность за теракт у здания суда в пакистанской столице Исламабаде, при котором погибли не менее 12 человек.
Как передает Report, об этом пишет AFP.
"Мишенями были судьи, адвокаты и чиновники, которые выносили решения в соответствии с неисламскими законами,", - сообщили представители движения.
Они также заявили, что будут нападать до тех пор, пока в Пакистане не будет введено исламское законодательство.
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил в свою очередь, что страна ответит Кабулу за этот акт насилия.
Напомним, что сегодня днем в Исламабаде в результате атаки террориста-смертника у здания суда по меньшей мере 12 человек погибли, еще 27 получили ранения.
За несколько часов до этого вооруженная группа ворвалась в школу-интернат военного типа в Ване, в пакистанском округе Южный Вазаристан на границе с Афганистаном. Чтобы проникнуть внутрь, другой террорист-смертник подорвал у входа начиненный взрывчаткой автомобиль. В ходе операции против боевиков, укрывшихся в здании, погибли три человека.
По словам министра внутренних дел Пакистана Мохсина Накви, смертник в Ване опознан как гражданин Афганистана. "Мы совершенно ясно понимаем, что Афганистан непосредственно причастен к нападению", - приводит его слова агентство DPA.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, осудивший оба нападения, заявил, что они были совершены с афганской территории при поддержке Индии. В Дели на заявление не ответили.