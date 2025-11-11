СМИ: Талибы в Пакистане подтвердили причастность к теракту у здания суда

Представители движения "Талибан" в Пакистане взяли на себя ответственность за теракт у здания суда в пакистанской столице Исламабаде, при котором погибли не менее 12 человек.

Как передает Report, об этом пишет AFP.

"Мишенями были судьи, адвокаты и чиновники, которые выносили решения в соответствии с неисламскими законами,", - сообщили представители движения.

Они также заявили, что будут нападать до тех пор, пока в Пакистане не будет введено исламское законодательство.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил в свою очередь, что страна ответит Кабулу за этот акт насилия.

Напомним, что сегодня днем в Исламабаде в результате атаки террориста-смертника у здания суда по меньшей мере 12 человек погибли, еще 27 получили ранения.

За несколько часов до этого вооруженная группа ворвалась в школу-интернат военного типа в Ване, в пакистанском округе Южный Вазаристан на границе с Афганистаном. Чтобы проникнуть внутрь, другой террорист-смертник подорвал у входа начиненный взрывчаткой автомобиль. В ходе операции против боевиков, укрывшихся в здании, погибли три человека.

По словам министра внутренних дел Пакистана Мохсина Накви, смертник в Ване опознан как гражданин Афганистана. "Мы совершенно ясно понимаем, что Афганистан непосредственно причастен к нападению", - приводит его слова агентство DPA.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, осудивший оба нападения, заявил, что они были совершены с афганской территории при поддержке Индии. В Дели на заявление не ответили.