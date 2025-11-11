Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    СМИ: Талибы в Пакистане подтвердили причастность к теракту у здания суда

    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 20:08
    СМИ: Талибы в Пакистане подтвердили причастность к теракту у здания суда

    Представители движения "Талибан" в Пакистане взяли на себя ответственность за теракт у здания суда в пакистанской столице Исламабаде, при котором погибли не менее 12 человек.

    Как передает Report, об этом пишет AFP.

    "Мишенями были судьи, адвокаты и чиновники, которые выносили решения в соответствии с неисламскими законами,", - сообщили представители движения.

    Они также заявили, что будут нападать до тех пор, пока в Пакистане не будет введено исламское законодательство.

    Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил в свою очередь, что страна ответит Кабулу за этот акт насилия.

    Напомним, что сегодня днем в Исламабаде в результате атаки террориста-смертника у здания суда по меньшей мере 12 человек погибли, еще 27 получили ранения.

    За несколько часов до этого вооруженная группа ворвалась в школу-интернат военного типа в Ване, в пакистанском округе Южный Вазаристан на границе с Афганистаном. Чтобы проникнуть внутрь, другой террорист-смертник подорвал у входа начиненный взрывчаткой автомобиль. В ходе операции против боевиков, укрывшихся в здании, погибли три человека.

    По словам министра внутренних дел Пакистана Мохсина Накви, смертник в Ване опознан как гражданин Афганистана. "Мы совершенно ясно понимаем, что Афганистан непосредственно причастен к нападению", - приводит его слова агентство DPA.

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, осудивший оба нападения, заявил, что они были совершены с афганской территории при поддержке Индии. В Дели на заявление не ответили.

    Пакистан теракт талибы

    Последние новости

    20:11

    Сахиба Гафарова выразила соболезнования Нуману Куртулмушу

    Другие
    20:08

    СМИ: Талибы в Пакистане подтвердили причастность к теракту у здания суда

    Другие страны
    19:49

    Двое азербайджанских каратистов взяли бронзу Исламиады

    Индивидуальные
    19:29

    Фидан: Мы следим за поисково-спасательной операцией на месте авиакатастрофы

    В регионе
    19:23

    СМИ: Великобритания приостановила обмен разведданными с США

    Другие страны
    19:07

    Али Асадов и Джевдет Йылмаз провели телефонный разговор

    Внешняя политика
    19:02

    Роналду заявил, что ЧМ-2026 будет для него последним в карьере

    Футбол
    19:00

    Камаледдин Гейдаров выразил соболезнования министру внутренних дел Турции

    Внутренняя политика
    18:57

    Главы МИД Турции и Грузии обсудили по телефону ситуацию с крушением самолета

    В регионе
    Лента новостей