İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    KİV: Taliban Pakistandakı terror aktına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb

    Digər ölkələr
    • 11 noyabr, 2025
    • 20:52
    KİV: Taliban Pakistandakı terror aktına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb

    Taliban hərəkatı Pakistanın paytaxtı İslamabad şəhərindəki məhkəmə binasının qarşısında törədilən və ən azı 12 nəfərin ölümünə səbəb olan terror aktına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə AFP yazıb.

    Hərəkatın nümayəndələri bildiriblər ki, onların hədəfləri "qeyri-İslam qanunlarına" uyğun qərarlar qəbul edən hakimlər, vəkillər və vəzifəli şəxslər olub. Terrorçular, həmçinin Pakistanda İslam qanunları tətbiq olunana qədər hücumlara davam edəcəklərini bildiriblər.

    Pakistanın müdafiə naziri Xavaca Asif də öz növbəsində bildirib ki, Kabil bu zorakılıq aktına görə cavab verəcək.

    Xatırladaq ki, bu gün günortadan sonra İslamabadda məhkəmə binasının yaxınlığında törədilən terror hücumu nəticəsində ən azı 12 nəfər həlak olub, 27 nəfər yaralanıb.

    Pakistan Taliban
    СМИ: Талибы в Пакистане подтвердили причастность к теракту у здания суда

    Son xəbərlər

    21:55

    Mədəniyyət Nazirliyi bəzi media resurslarında yayılan saxta məlumatlara aydınlıq gətirib

    Mədəniyyət siyasəti
    21:50

    Müdafiə naziri: Pakistan terrorizmə qarşı müharibə vəziyyətindədir

    Digər ölkələr
    21:45

    Gürcüstan Prezidenti Ərdoğana başsağlığı verib

    Region
    21:32

    TDT: Təyyarə qəzasında xilas edilənlərlə bağlı xəbəri səbirsizliklə gözləyirik

    Region
    21:26

    Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi: Təyyarənin qəza səbəbi qalıqların ətraflı araşdırılmasından sonra müəyyən ediləcək - Yenilənib

    Region
    21:11

    ABŞ səfiri: Türkiyə ilə həmrəyik

    Region
    20:52

    KİV: Taliban Pakistandakı terror aktına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb

    Digər ölkələr
    20:33

    Türkiyə XİN: Terrorla mübarizədə Pakistanla həmrəyik

    Region
    20:28

    Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verib

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti