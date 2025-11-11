KİV: Taliban Pakistandakı terror aktına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb
- 11 noyabr, 2025
- 20:52
Taliban hərəkatı Pakistanın paytaxtı İslamabad şəhərindəki məhkəmə binasının qarşısında törədilən və ən azı 12 nəfərin ölümünə səbəb olan terror aktına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə AFP yazıb.
Hərəkatın nümayəndələri bildiriblər ki, onların hədəfləri "qeyri-İslam qanunlarına" uyğun qərarlar qəbul edən hakimlər, vəkillər və vəzifəli şəxslər olub. Terrorçular, həmçinin Pakistanda İslam qanunları tətbiq olunana qədər hücumlara davam edəcəklərini bildiriblər.
Pakistanın müdafiə naziri Xavaca Asif də öz növbəsində bildirib ki, Kabil bu zorakılıq aktına görə cavab verəcək.
Xatırladaq ki, bu gün günortadan sonra İslamabadda məhkəmə binasının yaxınlığında törədilən terror hücumu nəticəsində ən azı 12 nəfər həlak olub, 27 nəfər yaralanıb.