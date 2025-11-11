Взрыв у здания суда в Пакистане унес жизни не менее 12 человек, свыше 20 раненных

В Пакистане у здания суда Качехри произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 12 человек, еще 21 получил ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на Geo News, взрывное устройство сработало в автомобиле, припаркованном рядом со зданием суда.

Среди пострадавших - истцы и адвокаты. После происшествия здание суда было эвакуировано: находившиеся внутри люди выведены через заднюю дверь, судебные заседания приостановлены.

На место взрыва прибыли заместитель генерального инспектора Исламабада, главный комиссар и группа судебно-медицинских экспертов. Спасатели и сотрудники правоохранительных органов доставили погибших и раненых в больницы.

В столичном медицинском учреждении ПИМС объявлено чрезвычайное положение.