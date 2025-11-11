Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Взрыв у здания суда в Пакистане унес жизни не менее 12 человек, свыше 20 раненных

    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 13:13
    Взрыв у здания суда в Пакистане унес жизни не менее 12 человек, свыше 20 раненных

    В Пакистане у здания суда Качехри произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 12 человек, еще 21 получил ранения.

    Как сообщает Report со ссылкой на Geo News, взрывное устройство сработало в автомобиле, припаркованном рядом со зданием суда.

    Среди пострадавших - истцы и адвокаты. После происшествия здание суда было эвакуировано: находившиеся внутри люди выведены через заднюю дверь, судебные заседания приостановлены.

    На место взрыва прибыли заместитель генерального инспектора Исламабада, главный комиссар и группа судебно-медицинских экспертов. Спасатели и сотрудники правоохранительных органов доставили погибших и раненых в больницы.

    В столичном медицинском учреждении ПИМС объявлено чрезвычайное положение.

    Пакистан взрыв здание суда жертвы
    Pakistanda məhkəmə binası yaxınlığında partlayış olub, azı 12 nəfər ölüb, 21 yaralı var

    Последние новости

    13:13

    Взрыв у здания суда в Пакистане унес жизни не менее 12 человек, свыше 20 раненных

    Другие страны
    13:00

    Рэнкинг НБКО Азербайджана по объему (недостатку) балансового капитала (01.01.2025)

    Финансы
    12:47

    Симонян обсудил с послами ЕС мирный процесс между Баку и Ереваном

    В регионе
    12:37

    Азербайджан сократил расходы на импорт ковров из Турции более чем на 15%

    Бизнес
    12:22

    В Ташкенте проходит Международный транспортный форум

    В регионе
    12:21

    В Перми около 1,5 тыс. человек эвакуировали из-за пожара в школьном автобусе

    Другие страны
    12:19

    В Румынии сообщили о вероятном падении российского БПЛА у границы с Украиной

    Другие страны
    12:16

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается 20 градусов тепла

    Экология
    12:03

    Количество искателей убежища в Азербайджане выросло почти на 9%

    Социальная защита
    Лента новостей