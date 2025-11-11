Pakistanda məhkəmə binası yaxınlığında partlayış olub, azı 12 nəfər ölüb, 21 yaralı var
Digər ölkələr
- 11 noyabr, 2025
- 13:17
Pakistanın paytaxtı İslamabadda Kaçehri məhkəmə binasının yanında baş verən partlayış nəticəsində azı 12 nəfər ölüb, 21 nəfər yaralanıb.
Bu barədə "Report" "Geo News"ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, partlayış müəssisənin yaxınlığında park edilmiş avtomobildə baş verib.
Qeyd edilib ki, yaralananlar arasında vəkillər də olub. Məhkəmə binası partlayışdan sonra təxliyə edilib.
Partlayış yerinə İslamabadın baş müfəttişinin müavini (DIG) və baş komissar gedib. Ölənlər və yaralananları xəstəxanaya çatdırıblar.
Paytaxtın Pims xəstəxanasında fövqəladə vəziyyət elan edilib.
Son xəbərlər
14:08
DÇ-2026: Azərbaycan - İslandiya oyununun hakimləri müəyyənləşibFutbol
13:54
Azərbaycandakı BOKT-ların nizamnamə kapitalının məbləğinə görə renkinqi (01.01.2025)Maliyyə
13:47
Səhiyyə turizminin inkişafında özəl tibb sektorunun hərəkətverici qüvvəsi kimi idman travmatologiyasıSağlamlıq
13:36
AGF-nin baş katibi: "Avropa çempionatının Gəncədə keçirilməsi gözəl təşəbbüsdür"Fərdi
13:34
Bəhreyn XİN başçısı diplomatik missiyası başa çatan Azərbaycan səfirini qəbul edibXarici siyasət
13:23
Yaxın Şərq ölkələrindən Azərbaycana 9 ayda gələn turistlərin sayı açıqlanıbTurizm
13:18
Evren Alkaya: "Meydanda sona qədər mübarizə aparan Azərbaycan millisi görəcəksiniz"Komanda
13:17
Pakistanda məhkəmə binası yaxınlığında partlayış olub, azı 12 nəfər ölüb, 21 yaralı varDigər ölkələr
13:00