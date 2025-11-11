Pakistanda məhkəmə binası yaxınlığında partlayış olub, azı 12 nəfər ölüb, 21 yaralı var

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Pakistanın paytaxtı İslamabadda Kaçehri məhkəmə binasının yanında baş verən partlayış nəticəsində azı 12 nəfər ölüb, 21 nəfər yaralanıb.

    Bu barədə "Report" "Geo News"ə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, partlayış müəssisənin yaxınlığında park edilmiş avtomobildə baş verib.

    Qeyd edilib ki, yaralananlar arasında vəkillər də olub. Məhkəmə binası partlayışdan sonra təxliyə edilib.

    Partlayış yerinə İslamabadın baş müfəttişinin müavini (DIG) və baş komissar gedib. Ölənlər və yaralananları xəstəxanaya çatdırıblar.

    Paytaxtın Pims xəstəxanasında fövqəladə vəziyyət elan edilib.

