İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Müdafiə naziri: Pakistan terrorizmə qarşı müharibə vəziyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 11 noyabr, 2025
    • 21:50
    Müdafiə naziri: Pakistan terrorizmə qarşı müharibə vəziyyətindədir

    Pakistanın müdafiə naziri Xavaca Asif İslamabadda baş verən terror hücumundan sonra ölkənin terrorizmə qarşı müharibə vəziyyətində olduğunu bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə o, sosial media hesabında məlumat verib.

    "Bu, bütün Pakistan üçün bir müharibədir, burada ordumuz hər gün qurbanlar verir və insanlara təhlükəsizlik hissi yaşadır", - deyə nazir yazıb.

    Nazir vurğulayıb ki, hazırkı vəziyyətdə sərhəddəki vəziyyətin həlli ilə bağlı Kabil ilə uğurlu danışıqlara böyük ümidlər bəsləmək olmaz.

    Xatırladaq ki, bu gün günortadan sonra İslamabadda məhkəmə binasının qarşısında törədilən hücum nəticəsində ən azı 12 nəfər həlak olub, 27 nəfər yaralanıb. Taliban hərəkatının nümayəndələri məhkəmə binasında baş verən terror aktına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüblər.

    Pakistan Əfqanıstan müharibə
    Глава Минобороны: Пакистан находится в состоянии войны с терроризмом

    Son xəbərlər

    22:09

    Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları telefonla danışıb

    Xarici siyasət
    22:07

    Ərdoğan Kobaxidze ilə təyyarənin ətrafında aparılan axtarış-xilasetmə işlərini müzakirə edib

    Region
    21:55

    Mədəniyyət Nazirliyi bəzi media resurslarında yayılan saxta məlumatlara aydınlıq gətirib

    Mədəniyyət siyasəti
    21:50

    Müdafiə naziri: Pakistan terrorizmə qarşı müharibə vəziyyətindədir

    Digər ölkələr
    21:45

    Gürcüstan Prezidenti Ərdoğana başsağlığı verib

    Region
    21:32

    TDT: Təyyarə qəzasında xilas edilənlərlə bağlı xəbəri səbirsizliklə gözləyirik

    Region
    21:26

    Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi: Təyyarənin qəza səbəbi qalıqların ətraflı araşdırılmasından sonra müəyyən ediləcək - Yenilənib

    Region
    21:11

    ABŞ səfiri: Türkiyə ilə həmrəyik

    Region
    20:52

    KİV: Taliban Pakistandakı terror aktına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti