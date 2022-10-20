Глава Минфина не станет бороться за пост премьера Британии после отставки Трасс

Джереми Хант, получивший портфель главы Минфина Великобритании в прошлую пятницу, не станет бороться за пост премьер-министра страны после отставки Лиз Трасс.

Джереми Хант, получивший портфель главы Минфина Великобритании в прошлую пятницу, не станет бороться за пост премьер-министра страны после отставки Лиз Трасс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

"Представитель Ханта подтвердил, что он не выставит свою кандидатуру на пост лидера, когда начнутся выборы", - пишет издание источник в окружении министра.

Ранее на этой неделе об отсутствии премьерских амбиций заявил также глава Минобороны королевства Бен Уоллес. Политические обозреватели и букмекеры считают экс-министра финансов Риши Сунака и лидера Палаты общин в кабинете Трасс Пенни Мордонт фаворитами премьерской гонки. Они были наиболее популярными кандидатами после Трасс в ходе летней процедуры выборов нового главы Консервативной партии и правительства. Достаточно высокими считаются также шансы на возвращение в премьерское кресло Бориса Джонсона, который 6 сентября уступил его Трасс.