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Глава МИД Украины встретился с директором МАГАТЭ

Глава МИД Украины встретился с директором МАГАТЭ Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с директором Рафаэлем Гросси.
Другие страны
29 ноября 2022 г. 18:00
Глава МИД Украины встретился с директором МАГАТЭ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Как передает Report, об этом Кулеба написал в своем Twitter.

"Я начал свой визит в Бухарест со встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Мы обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, в том числе безопасность украинского персонала, работающего там", - говорится в публикации.

Министр подчеркнул, что для восстановления ядерной безопасности, российская сторона должна покинуть территорию Запорожской АЭС.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna XİN rəhbəri AEBA-nın baş direktoru ilə görüşüb

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