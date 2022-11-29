Глава МИД Украины встретился с директором МАГАТЭ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с директором Рафаэлем Гросси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Как передает Report, об этом Кулеба написал в своем Twitter.

"Я начал свой визит в Бухарест со встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Мы обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, в том числе безопасность украинского персонала, работающего там", - говорится в публикации.

Министр подчеркнул, что для восстановления ядерной безопасности, российская сторона должна покинуть территорию Запорожской АЭС.