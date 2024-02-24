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Глава МИД Швейцарии: Существует десять мирных планов по Украине

Глава МИД Швейцарии: Существует десять мирных планов по Украине В настоящее время разработано около десяти формул мира в Украине.
Другие страны
24 февраля 2024 г. 21:07
Глава МИД Швейцарии: Существует десять мирных планов по Украине

В настоящее время разработано около десяти формул мира в Украине.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Он отметил, что в центре внимания Запада остается мирная формула президента Украины Владимира Зеленского из десяти пунктов.

"Всего существует около десяти мирных планов... Шесть или семь планов являются публичными, а другие все еще остаются секретными", - сказал Кассис. По его словам, на швейцарской конференции необходимо рассмотреть как можно большее число предложений.

Россия категорически против "формулы Зеленского". У Москвы есть собственные предложения, включая признание т.н. "новых российских территорий" и внеблоковый статус Украины.

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Версия на азербайджанском языке İsveçrə XİN: “Ukrayna ilə bağlı on ədəd sülh planı mövcuddur”

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