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Глава МИД Швеции: Готовы отправить наших военных для укрепления восточного фланга НАТО

Глава МИД Швеции: Готовы отправить наших военных для укрепления восточного фланга НАТО Швеция выразила готовность укреплять восточный фланг Североатлантического альянса.
Другие страны
4 апреля 2023 г. 14:27
Глава МИД Швеции: Готовы отправить наших военных для укрепления восточного фланга НАТО

Швеция выразила готовность укреплять восточный фланг Североатлантического альянса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем.

"Мы готовы послать наших солдат для укрепления восточного фланга Североатлантического альянса, особенно в балтийских государствах", - сказал министр.

По его словам, совместные военные проекты с Финляндией, Норвегией и Данией не отразятся на обязательствах перед НАТО.

"Для нас было важно войти в НАТО вместе с Финляндией. Мы придерживались всех обязательств, подписанных в меморандуме с Турцией, кроме последней части, которая входит в силу 1 июня. Сейчас мы ожидаем, что парламенты Турции и Венгрии ратифицируют наше вступление в альянс", - заявил Т.Билльстрем.

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