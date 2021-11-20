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Глава МИД Ливии: Страна страдает от хаоса и иностранного вмешательства

Глава МИД Ливии: Страна страдает от хаоса и иностранного вмешательства Ливия живет в состоянии раскола и поляризации, страдая от хаоса и иностранного вмешательства.
Другие страны
20 ноября 2021 г. 18:29
Глава МИД Ливии: Страна страдает от хаоса и иностранного вмешательства
Наджла Мангуш

Ливия живет в состоянии раскола и поляризации, страдая от хаоса и иностранного вмешательства.

Как передает Report, об этом заявила глава МИД страны Наджла Мангуш, выступая в столице Бахрейна на конференции "Манамский диалог", которая организована базирующимся в Лондоне Международным институтом стратегических исследований.

"Мы в первую очередь страдаем от скоординированного и многостороннего вмешательства в дела нашей страны, что провоцирует нестабильность и подрывает безопасность как внутри нее, так и в регионе, - указала министр, чье выступление транслировалось на сайте конференции. - Печально, что Ливия сегодня представляет из себя прекрасный пример того, как страна и люди могут быть поляризованы из-за действий различных лидеров, которые не заботятся о высших интересах их родины, а подпитываются страхом и демонизируют других".

"Моя страна переживает очень критический этап, и если мы будем игнорировать корни конфликта, выбирать лидеров, которые не представляют всех ливийцев, то это только усугубит его и усилит раскол", - подчеркнула она.

В Ливии несколько лет параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет на востоке, пользовавшийся поддержкой парламента и Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

В феврале Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии нового премьера Правительства национального единства Абдель Хамида Дбейбу и трех членов Президентского совета.

Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи с целью объединения разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовки и проведения президентских и парламентских выборов 24 декабря.

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