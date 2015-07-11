Глава МИД ИРИ: Запад должен сделать выбор между ядерным соглашением и сохранением санкций

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Западным государствам "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) придется сделать выбор между ядерным соглашением и сохранением режима санкций в отношении Исламской Республики. Об этом заявил в пятницу в Вене министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Изменения в позициях западных стран "шестерки" и чрезмерные требования, которые они выдвигают на переговорах, делают невозможной ядерную сделку, и этим государствам придется выбирать между достижением окончательного ядерного соглашения и продолжением режима санкций", - приводит агентство Fars слова главы иранского МИД.

"В настоящее время мы достигли такой стадии переговоров, когда другая сторона должна решить, стремится ли она к соглашению или давлению, - подчеркнул далее Зариф. - Мы неоднократно заявляли, что соглашение и методы давления несовместимы". Он вновь отметил, что для достижения сбалансированной и справедливой ядерной сделки противоположная сторона должна продемонстрировать политическую волю и желание заключить такое соглашение.

При этом министр выразил готовность иранской делегации продолжать переговоры с целью достижения всеобъемлющего окончательного соглашения о будущем ядерной программы Тегерана, в соответствии с которым Иран пойдет на ее существенные ограничения в обмен на полную отмену всех санкций в отношении страны.