Глава МИД Ирака: Всем известны те, кто стоит за ИГ

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ "Зарубежные государства оказывают финансовую помощь террористической группе ИГ в Ираке".

Как сообщает Report, об этом в интервью РИА Новости сказал министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джафари.

По его словам, в Мосуле окруженные иракскими военнослужащими террористы обладают большой партией современного оружия и боеприпасов: "ИГ обладает силой и возможностями целого государства. За ними стоит крупная финансовая поддержка. Это не простая поддержка. Их поддерживает правительство. За ними стоят правительства и их бюджет. Кроме того, Багдад даже намерен сохранить связи с государствами, поддерживающими ИГ".

И.Джафари не стал перечислять эти государства и правительства: "Они всем известны".