Глава МИД Греции заявил, что Ципрас не говорил об уходе в отставку

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас заявил, что премьер Алексис Ципрас не говорил об уходе в отставку, если на референдуме народ выскажется "за" ультиматум кредиторов.

Report со ссылкой на РИА Новости сообщает, что после переговоров Котзиаса с бельгийским коллегой журналисты спросили, что будет с правительством, если на референдуме выскажутся "за". "Ципрас сказал, что он уйдет в отставку, Варуфакис также, а вы будете продолжать и или уйдете?" — спросили журналисты.

"Вы хотите, чтобы я ушел?" — поинтересовался министр.

"Ципрас не говорил, что уйдет в отставку, Ципрас сказал, что "не будет проводить любого рода политику". Это означает, что мы должны ждать результата, который, мы надеемся, будет "Нет", а также увидеть и реальные цифры (голосов)", — сказал Котзиас.

Он отметил, что предпринимаются большие усилия с тем, чтобы повлиять на общественное мнение греческого народа.

"Дошло до того, что премьер-министр страны — государства члена Евросоюза объявил, что будет вести переговоры с другим правительством в понедельник. Мы ответили как министерство иностранных дел. Есть некоторые государства-члены, которые не ведут себя как государства с общей судьбой, которая называется Европейский союз", — сказал министр.

Министр прокомментировал также заявление Совета Европы, что референдум в Греции не соответствует международным стандартам, потому что дает очень мало времени на подготовку.

"Если Совет Европы считает короткими временные рамки одной недели, представьте себе, что было бы больше времени с такой ситуацией с банками. Но главное, я понимаю представителей Совета Европы, потому что они не жили здесь пять лет. Не может не знать обычный человек все детали предложений, но эти пять лет он познал на своей спине", — сказал Котзиас.