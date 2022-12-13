Глава МИД Франции вызовет поверенного в делах Ирана в дипведомство

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна решила вызвать в возглавляемое ею ведомство временного поверенного в делах Ирана в связи с претензиями Парижа к Тегерану.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна решила вызвать в возглавляемое ею ведомство временного поверенного в делах Ирана в связи с претензиями Парижа к Тегерану.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она сообщила в ходе брифинга.

"Мы сохраняем каналы коммуникации с Ираном. Я, к сожалению, должна вызвать иранского поверенного в делах в связи с позицией Тегерана, которая делает необходимым приглашение иранского дипломата в МИД", - сказала Колонна, комментируя утверждения о поставках в Россию иранских беспилотников, а также информацию о задержании французских граждан в Иране.