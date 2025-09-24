Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Глава МИД: Британия готова действовать для защиты неба над странами НАТО

    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 03:56
    Глава МИД: Британия готова действовать для защиты неба над странами НАТО

    Великобритания готова принять участие в защите воздушного пространства НАТО.

    Как передает Report, об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине.

    "За последние недели мы видели провокационные и безрассудные нарушения воздушного пространства НАТО в Эстонии, Польше и Румынии, против которых НАТО решительно выступает. И мы будем готовы действовать", - сказала глава Форин оффиса.

    Она подчеркнула, что за инцидентами в небе над упомянутыми странами стоит Россия.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что члены альянса должны сбивать российские самолеты в случае нарушения воздушного пространства стран НАТО.

    В ночь на 10 сентября 2025 года во время масштабной атаки России на западные регионы Украины десятки российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Военные сообщили, что аппараты, представлявшие угрозу, были сбиты, а в приграничных районах обнаружены их обломки, при этом жертв удалось избежать. По словам польского премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушных границ страны. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

    Позднее, 19 сентября, появилась информация, что три российских истребителя-перехватчика МиГ-31 нарушили эстонскую границу и 12 минут провели в воздушном пространстве страны. Отмечалось, что полет был осуществлен над польской нефтедобывающей платформой Petrobaltic в Балтийском море.

    Иветт Купер Великобритания НАТО нарушение воздушного пространства

    Лента новостей