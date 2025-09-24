İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Britaniyanın XİN rəhbəri: NATO-nun hava məkanının müdafiəsində iştirak etməyə hazırıq

    Digər ölkələr
    • 24 sentyabr, 2025
    • 05:44
    Britaniyanın XİN rəhbəri: NATO-nun hava məkanının müdafiəsində iştirak etməyə hazırıq

    Böyük Britaniya NATO-nun hava məkanının müdafiəsində iştirak etməyə hazırdır.

    "Report"un xəbərinə görə, bunu Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri İvett Kuper BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ukrayna ilə bağlı iclasında çıxışı zamanı bəyan edib.

    "Son həftələrdə biz NATO-nun hava məkanının Estoniya, Polşa və Rumıniya üzərində təxribat xarakterli və düşüncəsiz şəkildə pozulmasının şahidi olduq. NATO bu pozuntulara qarşı qətiyyətlə çıxış edir. Biz hərəkətə keçməyə hazır olacağıq", – deyə İ. Kuper bildirib.

    O qeyd edilən ölkələrin səması üzərindəki hadisələrin arxasında Rusiyanın dayandığını vurğulayıb.

    Böyük Britaniya NATO Hava məkanı
    Глава МИД: Британия готова действовать для защиты неба над странами НАТО

