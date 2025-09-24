Britaniyanın XİN rəhbəri: NATO-nun hava məkanının müdafiəsində iştirak etməyə hazırıq
Digər ölkələr
- 24 sentyabr, 2025
- 05:44
Böyük Britaniya NATO-nun hava məkanının müdafiəsində iştirak etməyə hazırdır.
"Report"un xəbərinə görə, bunu Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri İvett Kuper BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ukrayna ilə bağlı iclasında çıxışı zamanı bəyan edib.
"Son həftələrdə biz NATO-nun hava məkanının Estoniya, Polşa və Rumıniya üzərində təxribat xarakterli və düşüncəsiz şəkildə pozulmasının şahidi olduq. NATO bu pozuntulara qarşı qətiyyətlə çıxış edir. Biz hərəkətə keçməyə hazır olacağıq", – deyə İ. Kuper bildirib.
O qeyd edilən ölkələrin səması üzərindəki hadisələrin arxasında Rusiyanın dayandığını vurğulayıb.
Son xəbərlər
06:02
Özbəkistanın Milli Futbol Mərkəzinin direktoru: Azərbaycanda keçiriləcək oyunlar MDB Oyunları tarixində ən maraqlısı olacaqFutbol
05:44
Britaniyanın XİN rəhbəri: NATO-nun hava məkanının müdafiəsində iştirak etməyə hazırıqDigər ölkələr
05:10
Foto
XİN başçısı: Azərbaycanın dini azadlığa sadiqliyi regional sabitlik üçün nümunədirXarici siyasət
04:40
Foto
Belarus millisinin baş məşqçisi: Əminəm ki, evə qələbə ilə qayıdacağıqFərdi
04:38
Foto
III MDB Oyunlarında iştirak edəcək Belarusun stolüstü tennis komandası Azərbaycana gəlibFərdi
04:04
Abşeronda avtomobil piyadanı vuraraq öldürübHadisə
03:58
İlham Əliyev: Son üç ildə Orta Dəhliz üzrə Azərbaycan vasitəsilə yükdaşımalarının həcmi təxminən 90 faiz artıbXarici siyasət
03:47
Azərbaycan Prezidenti: Biz Orta Dəhlizi regional iqtisadi artım və inteqrasiyanın güclü katalizatoru qismində görürükXarici siyasət
03:42
Foto